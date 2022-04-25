上海疫情片《四月之聲》 作者聲稱自己刪片

內地前天新增二萬一千多宗新冠本土感染，上海佔超過兩萬宗，當地再多三十九名患者離世，創新高。由上海網民創作、紀錄當地疫情的短片《四月之聲》近日引起極大迴響，其作者稱是自己刪除短片，沒有被任何官方人員聯絡。《四月之聲》全長約六分鐘，以上海的航拍景象為背景，剪輯過去三周以來，上海封城下的各種官方、民間的錄音及文字，例如有關封城與否的爭議、有民眾無法取得物資、有警察為司機送飯等。



近日網傳創作者被拘，影片創作者昨日凌晨在微信公眾號發文澄清，自己和家人正常居家，沒被任何官方人員聯絡，以後如果有都會積極配合溝通。作者稱短片上周五被平台隱藏後，感覺傳播範圍和速度超出正常範圍，觀眾賦予短片的意義已經超出其本身的意義，因此自己在當日下午刪除短片，不希望再發生誤會。



另外，北京新增二十一宗本土感染個案，初步流行病學調查顯示，病毒已經傳播一星期。北京市疾控中心說，防控形勢嚴峻複雜，提醒民眾近期非必要不出京，減少不必要聚餐聚會。