七十七歲司機自行爬出車外，他的左手受輕傷，據悉傷者經敷治後拒絕送院。據了解，司機報稱為閃避路邊狗隻而導致意外發生。警方正在場調查事件及意外原因。
林寶堅尼疑為避路邊狗隻 赤柱失控撞路牌
七十七歲司機自行爬出車外，他的左手受輕傷，據悉傷者經敷治後拒絕送院。據了解，司機報稱為閃避路邊狗隻而導致意外發生。警方正在場調查事件及意外原因。
「可憐身世」博同情 噓寒問暖扮專一 港女網上尋緣遇騙 精英五招攻破芳心
網上情緣騙案，禁之不絕，芳心意亂的受害人，損失慘重，動輒數以百萬計，早前一名闊太就被騙六千五百萬元，還賠了真感情。本報獨家訪問了一名網上情騙的受害女子，了解她遇上「英國IT顧問」的經過，揭露網上情人透...
2022-04-25
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第三艘航母即將面世 人民海軍成立73周年
人民海軍成立七十三周年前夕，中國軍號、海軍政治工作部宣傳局聯合發佈，首支航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，更在片尾暗示第三艘航母即將面世。宣傳片長達六分多鐘，介紹了海軍部隊在兩艘航母—遼寧艦、山東艦上如...
2022-04-23
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敖德薩遭導彈攻擊嬰兒亡 俄軍攻陷烏波爾恢復轟炸鋼鐵廠
俄軍入侵烏克蘭三個月，俄方聲稱攻陷東南部戰略港口馬里烏波爾，毋須攻打有烏軍死守的亞速鋼鐵廠。但烏克蘭總統澤連斯基說，俄軍上周六恢復轟炸那座鋼鐵廠。同一天，另一個南部重要港口城市敖德薩被俄羅斯導彈射擊，...
2022-04-25
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15大屋苑周末成交跌40%
據《星島地產網》報道，二手交投轉靜，15大屋苑過去周末兩日，共錄25宗成交，較上周42宗，下跌40.5%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，放寬限聚後首個周末，新盤銷情暢旺，搶去二手購買力，業主見...
2022-04-25
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儲局鮑威爾放鷹 美股大跌 恒指短期恐下試20000
美國聯儲局主席鮑威爾上周「放鷹」，嚇窒投資者，杜指上周五收插981點，創一年半以來最大單日跌幅，美國國債收益率連升三周。港股亦連跌三周。市場人士預期，受美股拖累，恒指今日較大機會低開，短線支持位為20...
2022-04-25
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列斯換帥愈戰愈勇 狂牛撞「水軍」
水晶宮受到英超和足總盃雙線作賽的影響，兩項賽事近三仗全敗，今晚聯賽主場迎戰列斯聯，未必可以回復水準。再者客軍換帥後愈戰愈勇，陣中西班牙鋒將洛迪高摩蘭奴又腳風大順，今仗有力領軍反客為主，一於支持客勝。（...
2022-04-25
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《聲生不息》與曾比特成功突圍 炎明熹大顯唱功 李克勤激讚
TVB（無線）和芒果TV攜手製作的歌手鬥唱金曲節目《聲生不息》，重新演繹及推廣港樂經典，昨晚於翡翠台首播兩小時香港版，節目主持為王祖藍及何炅。17歲的炎明熹（Gigi）在首集，獻唱已故香港歌手陳僖儀的...
2022-04-25
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李一飄 - Omicron不反彈 是時候鬆一鬆｜社論
過去兩年多，新冠肺炎病毒肆虐，每逢長假，市民聚集，長假後均發生疫情反彈，公眾習以為常。但經過近三個多月Omicron大流行之後，復活節長假過後一周，每日確診數字向下，沒有反彈，顯示本地疫情大致平穩。有...
2022-04-25
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金鎗六十續創歷史 福逸今季短途稱王 浪漫勇士女皇盃改朝換代
昨日舉行三場國際一級大賽，結果今年打吡盟主「浪漫勇士」勝出女皇盃，沈廄另贏「駿益善」起孖；馬王「金鎗六十」贏冠軍一哩賽，而「福逸」則成功衞冕主席短途獎。至於騎師王是薛恩，他憑「開心威龍」贏馬，另外還得...
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