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林寶堅尼疑為避路邊狗隻 赤柱失控撞路牌

2022-04-25 列印
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林寶堅尼跑車昨傍晚意外翻轉。事發在傍晚六時許，一名男子駕駛一部林寶堅尼跑車，沿香島道往赤柱方向行駛。當駛至深水灣對開時，跑車懷疑失控並撞向路牌，隨後翻側並四輪朝天。

七十七歲司機自行爬出車外，他的左手受輕傷，據悉傷者經敷治後拒絕送院。據了解，司機報稱為閃避路邊狗隻而導致意外發生。警方正在場調查事件及意外原因。
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