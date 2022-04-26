朝陽等12區域 全民三輪檢測 北京多區封控市民搶糧囤積

首都大檢測 ■北京朝陽區逾三百四十萬人須接受三輪核酸檢測。路透社

大排長龍 ■排隊購物的人龍延至店外。

內地正受Omicron變種新冠病毒挑戰，正當上海疫情稍為回落，北京出現新一波疫情，至今累計七十宗本土病例。朝陽區要求全區逾三百四十萬人口接受三輪核酸檢測，並將部份區域劃為臨時管控範圍，至昨晚更宣佈擴大檢測範圍至十一個區。首都有市民擔心「封城」，湧往超市搶購物資。而山東煙台則出現Omicron BA.2.3進化分支病毒，為內地首次。內地前天新增逾二萬宗本土病例，北京佔十九宗，當地昨午再公佈多二十九宗病例，自上周五以來全市累計七十宗本土感染，涉八個區，其中朝陽區四十六宗，初步調查顯示今波疫情傳播鏈基本清晰。北京累計70宗本土感染朝陽區劃定十四個封控區及十四個管控區，全區居民及工作人士由昨日起至本周五要隔日並接受核酸檢測。部份區域劃為臨時管控範圍，居民足不出區。區域內福利機構、養老服務機構實行封閉管理，而食肆、娛樂場等要暫停營業。當局其後宣佈擴大區域篩查範圍，由周二至周六，對十一個區域人員展開三輪核酸檢測。朝陽區多間超市的蔬菜和即食麵貨架被一掃而空，職員不停補貨，等待結帳的人龍長達數十米。有北京市民稱，擔心首都一旦要封控，會似上海般物出現物資送遞阻滯，故搶購上千元的即食麵、罐頭等。亦有當地港人說，北京作為首都，未爆發嚴重疫情前就採取嚴厲措施，是無可厚非的，她購買了足夠物資。為穩定民心，多個零售平台強調，北京民生商品備貨量提高到日常二至三倍。北京市商務局強調，會積極採取措施，保障生活必需品供應，確保供應和價格平穩。外交部：不會躺平外交部發言人汪文斌說，中國部份城市採取的防控措施，對生產生活產生一些影響，在任何國家都可能發生，但不同之處在於絕大多數中國民眾，對政府的抗疫政策和措施都表示理解和支持，中國人民對戰勝疫情充滿信心。他強調，面對Omicron，中國依然不會躺平，而是堅定推進阻擊戰，必將贏得勝利。此外，煙台市新增三十六宗本土感染，當局完成十六宗病例的病毒基因測序分析，為同一條傳播鏈，為Omicron BA.2.3分支，為內地首次發現。上海小區負責人轉賣物資被捕上海方面，新增一萬九千多宗本地感染，再多五十一名患者離世，創單日新高，全市今天會展開新一輪全員核酸篩查。日前有網民指由雲南捐贈上海寶山區的蔬菜物資，疑被售賣至靜安區一個小區。公安調查後發現，接受捐贈的負責人張某，收到一百九十箱捐款物資後，沒有按要求分配給公寓內租戶，私自將該批物資轉賣牟利，張某已被公安機關控制。