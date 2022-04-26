菲傭遭主人性剝削 官指屬強制勞役

批准進行司法覆核
申請人為菲律賓籍女傭「CB」，答辯人為警務處處長和律政司司長，利害關係方為保安局局長。CB於一八年受聘，男僱主多次非禮她，她並發現多段男僱主與多名前任女傭的猥褻或性交片段。高浩文法官的判詞指，當局應有合理懷疑男僱主聘用女傭的目的，是為了性剝削對方，警方忽略部份人口販賣的特徵，過早判斷涉案男僱主不是有系統地非禮外傭，沒有再調查其他潛在受害外傭，出現關鍵性失誤。警方顯然沒有對涉案男僱主曾聘用的女傭作充份調查，亦沒有進一步循販賣人口及強制勞役方向繼續調查，處理方法不合邏輯。
法官指，警方應針對外傭的獨特性及現實性，提高警惕而非降低警惕，而警方信納了CB是被迫提供性服務才會起訴涉案男僱主，故可見CB的工作存在強迫勞役成份，本案亦反映香港缺乏針對強制勞役行為的現行法例，而警方在沒有針對強制勞役行為的法律框架下，只可以現行有效法例即非禮罪去處理本案。
CB透過何珮芝律師行表示，她對法庭認同當局有需要修例而感到高興，希望警方日後更加留意外傭遭剝削的事件，本案或影響當局修改法例及優化警方的調查方法。CB認為，其經歷可影響到其他人被愛、尊嚴和同情心去對待，反映到其經歷有所價值。律政司回應指，會仔細研究判詞並考慮未來方向，但現時對案件不作評論。