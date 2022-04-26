菲傭遭主人性剝削 官指屬強制勞役

家住港島壽臣山的八旬英籍退休醫生，於四年前以按摩及身體檢查為藉口，對家中菲傭上下其手，並強迫她為他手淫，事後被裁定非禮罪成，判囚三十個月。菲傭指自己遭性剝削，但警方拒絕接納她是性剝削遭販賣人口及強迫勞役的事主，她去年五月入稟高院提司法覆核，希望推翻警方決定。高院法官高浩文上周五頒佈書面判詞，指涉案男僱主一直以來所聘用的女傭均淪為滿足其性慾的性工具，當局沒充份調查有關女傭有否遭性剝削，未能履行法定責任保障人權，出現關鍵性失誤，故裁定菲傭勝訴，下令案件發還予警方重新調查受害女傭是否人口販賣及強制勞役的事主。

批准進行司法覆核



申請人為菲律賓籍女傭「CB」，答辯人為警務處處長和律政司司長，利害關係方為保安局局長。CB於一八年受聘，男僱主多次非禮她，她並發現多段男僱主與多名前任女傭的猥褻或性交片段。高浩文法官的判詞指，當局應有合理懷疑男僱主聘用女傭的目的，是為了性剝削對方，警方忽略部份人口販賣的特徵，過早判斷涉案男僱主不是有系統地非禮外傭，沒有再調查其他潛在受害外傭，出現關鍵性失誤。警方顯然沒有對涉案男僱主曾聘用的女傭作充份調查，亦沒有進一步循販賣人口及強制勞役方向繼續調查，處理方法不合邏輯。



法官指，警方應針對外傭的獨特性及現實性，提高警惕而非降低警惕，而警方信納了CB是被迫提供性服務才會起訴涉案男僱主，故可見CB的工作存在強迫勞役成份，本案亦反映香港缺乏針對強制勞役行為的現行法例，而警方在沒有針對強制勞役行為的法律框架下，只可以現行有效法例即非禮罪去處理本案。



CB透過何珮芝律師行表示，她對法庭認同當局有需要修例而感到高興，希望警方日後更加留意外傭遭剝削的事件，本案或影響當局修改法例及優化警方的調查方法。CB認為，其經歷可影響到其他人被愛、尊嚴和同情心去對待，反映到其經歷有所價值。律政司回應指，會仔細研究判詞並考慮未來方向，但現時對案件不作評論。