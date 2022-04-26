「清水灣．走入社群」計劃展望20週年 以新倡議繼續走進社區 延續關愛弱勢的承諾

清水灣鄉村俱樂部（下稱「清水灣」）自2003年起展開「清水灣．走入社群」計劃，近年不斷革新，以不同途徑幫助各個慈善機構舉辦活動及籌募善款，將關愛與祝福送給有需要的人，並鼓勵不同年齡層及工作崗位的市民多做運動，推廣社區保健及本地運動發展，以堅定的步伐邁向「清水灣．走入社群」計劃二十週年。疫情底下，「清水灣．走入社群」計劃的原訂活動在過去一年須延期或取消，但「清水灣」仍展現永不停步的精神，探索各種新途徑，與時俱進，繼續支持慈善合作伙伴及社群，將多個籌款活動改為線上舉行，透過多元化的渠道繼續服務社群，為鄰近社區謀褔祉。清水灣鄉村俱樂部副主席黃偉光醫生指：「過去近二十年，『清水灣』本着堅定不移的決心，一直風雨不改透過『清水灣．走入社群』計劃，積極回饋社會。於2021年，『清水灣』舉辦了109項活動，參與人數逾2萬4千人次，全年為約16個慈善合作伙伴籌得超過2,400萬元善款及18個慈善合作伙伴舉辦其他慈善活動，協助鄰舍有需要人士，包括兒童、青少年、長期病患者、長者和殘疾人士順利度過難關。」推動體育普及化 打造障健共融社區「清水灣」深信每個人均享有同等的機會及待遇去發揮潛力，透過「清水灣．走入社群」計劃與不同的慈善團體合作，推廣體育普及化：•基層兒童及弱勢青少年「清水灣」於去年舉辦了「香港救助兒童會慈善高爾夫球賽」、「香港青年協會慈善高爾夫球賽」、「地中海貧血兒童基金慈善高爾夫球日」、「第11屆聖雅各盃慈善高球日」、及「兒童醫健基金會慈善高爾夫球賽2021」等慈善活動，籌得的巨額善款用作協助改善香港低收入家庭兒童的生活，為他們提供多元化的學習物資及體驗機會，亦為本地有需要的青少年提供平等參與運動的機會。•殘障人士去年，「清水灣」更與香港特殊奧運會合作，為其提供優質場地進行練習及舉辦恆常的高爾夫球課程，讓Nursery Golfers在專業的高爾夫球教練指導下訓練球技，更送贈手套及球鞋予每位參與訓練的兒童及青少年，讓殘障人士擁有參與運動的平等機會。關懷弱勢社群 分享暖意祝福「清水灣」持續拓展「清水灣．走入社群」計劃，走進社區傳遞關愛及祝福：•鼓勵長者運動「清水灣」探索新的倡議，與基督教靈實協會和基督教宣道會油麗長者鄰舍中心合作，增設「Wellness Programme」，舉辦多元化的活動，如線上及線下康體保健班、伸展運動班、舞蹈教室、冥想工作坊及書法班等活動，以運動力量為長者帶來生活上的變化。•派發福袋及飯券福袋派發是「清水灣．走入社群」計劃的恆常活動，去年新年、中秋及聖誕期間，「清水灣」與10間慈善團體合作，派發了4,150個節日福袋及1,350張飯券予九龍東、將軍澳及布袋澳村的長者，福袋內有各式節慶食品及口罩，協助弱勢社群渡過時艱。(資料由清水灣鄉村俱樂部提供)