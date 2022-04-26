慶祝特區25周年 6月辦三場帆船賽

政府逐步放寬防疫限制，經香港帆船運動總會統籌，香港三大遊艇會將合辦香港特別行政區成立二十五周年帆船賽，在六月舉辦三場比賽以作慶祝，賽事免參賽費。

免參賽費 每區可派代表船



香港仔遊艇會、白沙灣遊艇會及香港遊艇會，將於六月十一日、十九日及二十五日，分別在維多利亞港、港島南區及西貢區舉辦帆船賽。為了增加全城參與度，十八區的每一區均可派出一艘船參賽，參賽單位須自行選擇在十八個區中任何一區，作為代表區域。每艘參賽帆船可以用個別帆船身份，選擇參與一場、兩場或所有三場賽事。