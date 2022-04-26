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戴耀廷認非法招致選舉開支罪

2022-04-26 列印
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前港大法律系副教授戴耀廷（見圖）連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，涉嫌在二○一六年立法會選舉，在報章刊登六個「雷動計劃」廣告，目標是達致某特定群組獲半數立法會議席，招致選舉開支逾二十五萬元，三人同被控四項在選舉中，作出招致選舉開支的非法行為罪。戴耀廷昨承認全部四項控罪，押至下月二十四日判刑；另兩人則獲控方不提證供起訴，以簽保守行為形式處理。
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