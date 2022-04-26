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九巴單層電巴 今起行走六號線

2022-04-26 列印
■新一代單層電巴，以「電光綠」為車身主色。
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九巴宣佈，十六部新一代純電動單層巴士即日起投入服務，會率先行走來往荔枝角及尖沙嘴碼頭的六號線，會途經旺角、深水埗等地，新一代單層電巴，以「電光綠」為車身主色。

電動巴士由中國比亞迪生產，可載八十一人，載客量較現役單層巴士多出一成六。充電僅需一小時四十分鐘，比以往快兩小時。充電後，可行駛約二百公里。至於九巴早前購置的五十二部電動雙層巴士，預計明年付運抵港。
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