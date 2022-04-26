季候風料下周初抵廣東

今年風季料將開鑼，天文台昨在網上撰文，提醒東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸。周末期間，南海中至南部有機會有熱帶氣旋生成，其路徑及強度存在變數。下星期日及星期一風勢頗大，驟雨增多。



天文台提到，根據最新電腦模式預報，歐、美、日模式一致認為，下周初會有一股東北季候風抵達廣東沿岸；部份模式預測，南海中至南部即將有熱帶氣旋發展。在四月下旬南海大部份時間雲量較少，充足的日照令該區海面溫度逐漸上升，有利熱帶氣旋生成。



早前天文台發佈今年全年展望指，風季會在六月或之前開始，市民要為風季及雨季提早做好準備。