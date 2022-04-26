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日報新聞 > 港聞

美股中段跌336點

2022-04-26 列印
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內地疫情肆虐，美股昨亦受壓，杜指中段報三三四七四點，跌三百三十六點；納指則報一二七八三點，跌五十六點。滙控美國預託證券價格見五十點五四港元，跌一點一一港元；騰訊則見三百二十七點零七港元，跌零點三三港元。
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