  • 2022年4月26日 星期二
  • 27º
  • 83%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 老貓翻車魚新九龍界石戴耀廷MIRROR

日報新聞 > 港聞

楊政龍希望援港物資 能幫助基層家庭

2022-04-26 列印
■香港青年聯會聯同近一百個團體成立的「青少年抗疫連線」。
Previous Next

香港青年聯會聯同近一百個團體成立的「青少年抗疫連線」，推動「中央援港—童心抗疫 YouAndMe」，合共派出三十萬份抗疫包。派發行動昨日正式走入學校。青年聯會常務副主席楊政龍表示： 「學生終於逐步恢復面授課堂，我們希望這批中央援港物資能夠幫助到有需要的基層家庭。」他指今次共服務近七百所學校，支援約三十萬個家庭。教育局局長楊潤雄昨亦參與，指欣悉多間非政府機構包括青年團體，關心學生需要，派發中央援港抗疫物資予基層家庭。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd