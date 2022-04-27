減至43.4萬人 多持現金少揸股票 港千萬富翁疫下大縮水

■花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊。

兩年疫情，不少有錢人身家縮水。花旗銀行公佈「香港千萬富翁調查報告二○二一」，結果顯示本港擁有一千萬元或以上淨資產（主要物業）、同時擁有一百萬元或以上流動資產（現金、股票、債券等）的「千萬富翁」，最少有四十三萬四千人，即每十三名港人之中就有一位千萬富翁，但按年計人數減少約一成五。逾七成千萬富翁向調查稱，其資產總值跌至疫前的水平。這項調查在二一年十月至二二年一月期間透過電話，隨機訪問近三千八百名年齡介乎二十一至七十九歲的香港居民。結果顯示，截至去年底，擁有一千萬元或以上淨資產、同時擁有最少一百萬元流動資產的本港「千萬富翁」，最少有四十三萬四千人，佔人口約百分之七點四，其中男性佔五成八；女性佔四成二；單身佔一成七。但千萬富翁總人數較去年的五十一點五萬人，減少逾一成五。逾七成指資產回復疫前水平千萬富翁的淨資產主要為物業，佔七成一，與二○年相若。經歷兩年疫情，超過七成千萬富翁表示，其資產總值已回復至疫情前水平，當中亦近兩成半表示其資產總值甚至比疫情前有所增加。調查亦發現，逾三分一千萬富翁表示，疫情令其投資取態較保守，現時會多持現金、減持股票、減少新投資，且偏向投資風險較低的產品。花旗：環球投資重要去年千萬富翁的淨資產總值的中位數，由一千五百五十萬元，按年稍為上升至一千五百七十萬元；流動資產中位數亦由三百五十萬，按年增加至四百萬。大部份千萬富翁的流動資產，近五成為現金；近三成為股票，基金及債券則佔逾二成。香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊解釋，去年千萬富翁人數下跌，但淨資產值中位數回升，可能與中港股市下挫有關，但他們在美股或有所斬獲，由此可見環球投資的重要性。展望二二年，花旗銀行認為本港經濟狀況會有輕微增長，千萬富翁比例可能較二一年顯著上升。同時，近八成千萬富翁表示，不憂慮通脹或滯脹，他們將繼續以股票、物業及基金為主要投資。