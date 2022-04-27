羅湖商業城淪死城 逾千商戶僅30間營業

■酒家關門，魚缸內只剩一條魚。

疫情封關超過兩年，以過境客人為主的深圳羅湖商業城變得冷清，宛如「死城」，即使物業予以免租，仍擺脫不了無客「拍烏蠅」的困境。本報記者到場了解，發現場內千多間商店，僅有三十間開門營業。羅湖口岸是連接深港的主要通道，封關前每年經此出入境的旅客就有上千萬人次。位於口岸、火車站和長途汽車站交匯處的羅湖商業城開業迄今二十八年，高峰時期日均客流量達五萬人次。這幢七層高的大樓裏，購物、美容、飲食，應有盡有。不過，隨着深圳經濟中心轉移至南山、福田商圈，羅湖商業城輝煌不再，但仍有不少顧客光顧。近年來，羅湖商業城成為不少「水貨客」的集散地，但疫情之下，現在場面冷清。記者在場了解，上千家商舖目前只有三十間在勉強支撐，包括幾間服裝店及粵式酒家丹桂軒，其餘門店全緊閉大門，有的只用布簾簡單蒙上，坐落在商場中心的財神爺雕像倍顯孤單。作為稀客的記者被不少店主追着推銷，一雙標價逾千的高跟鞋只要三百、高仿手錶低於半價出售、電子玩具隨客開價。部份店舖雖乏人問津，但店員不遺餘力地招攬客人。「（我們）要吃飯啊，進來看看試試，不買也沒關係。」一位眼鏡店老闆追着記者極力推銷，她說一天只有一兩個客人來，網上生意也不好做，遇上退貨還要損失十元郵費。另外，一位四十多歲的服裝店老板娘坐在店門口的小板櫈上，見到記者經過也熱情招攬。記者見到店內連燈都沒有開，感到疑惑，老板娘尷尬地解釋：「平時沒人來，（不開燈）省電費。」店內貨架上大多是毛呢外套、風衣、短靴等秋冬裝，但四月末的深圳幾乎進入初夏，行人大多穿短袖，「生意不好，現在都不敢進新款」。