國藥Omicron新疫苗抗體高獲批

以往若論增程出戰馬的把握，當以蔡約翰為首，其次是方嘉柏。不過今季所見，蔡廄的增程馬表現一般，有時其安排甚至會頗令人懷疑，反而縮程馬成功率卻高，像「有緣人」和「風火戰駒」都是好例子。第五場四班一二○○米...

2022-04-27