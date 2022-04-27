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國藥Omicron新疫苗抗體高獲批

2022-04-27 列印
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國藥集團中國生物的Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗（見圖），獲國家藥監局臨牀批件。中國生物表示，根據國家藥監局改良型新冠疫苗指導原則和研發策略，完成工藝驗證、質量標準研究、動物體內安全性評價和免疫原性研究。結果顯示，Omicron新冠滅活疫苗，可以針對有關病毒株產生高度中和抗體。
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