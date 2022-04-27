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日報新聞 > 港聞

南韓新確診倍升至逾八萬宗

2022-04-27 列印
■南韓疫情急升，是因為周一確診人數顯著減少。資料圖片
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南韓新增逾八萬宗新冠確診病例，比前一日急升超過一倍，結束六日跌勢。當地媒體報道，個案急升與檢測量周末過後回升有關，因為周末一般較少人接受檢測，以致周一確診人數顯著減少。
日本縮第二第三針間距

南韓政府本周亦將討論是否解除室外口罩令，若解除禁令，未戴口罩人士即使在戶外未與他人保持兩米以上的距離，也不會被處罰。

日本東京都再多逾五千人染疫，日本當局宣佈，縮短接種第二和第三針疫苗相隔的時間，由半年減至五個月。

當地超過半數人已接種第三針疫苗，但二十多歲及三十多歲人士的接種率，則分別只有三成和三成三。當地專家指出，在Omicron肆虐下，打第三針預防發病率有六成九，高過打兩針的四成三。
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