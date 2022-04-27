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日報新聞 > 港聞

美股中段跌488點

2022-04-27 列印
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美國多間大型科技企業即將公佈季度業績，投資者憂慮業績未必理想，科技股早段沽壓較大。杜指中段報三三五六○點，跌四百八十八點；納指則報一二六○六點，跌三百九十八點。滙控美國預託證券價格見四十七點三三港元，跌二點一七港元；騰訊則見三百二十八點九一港元，跌六點八九港元。
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