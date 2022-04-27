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日報新聞 > 港聞

五團體向李家超提交政綱建議書

2022-04-27 列印
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青年民建聯、香港校董學會、教聯會、香港普通話專業協會、公民力量等組織昨午到灣仔中環廣場，向特首競選唯一候選人的李家超，提交政綱建議書，競選辦主任譚耀宗到場接收。
  香港校董學會提出，長遠要增加從內地輸入專業人員、容許考生於內地應考本港中學文憑試、促進本地學生到內地升學等。而香港普通話專業協會則建議成立普通話事務辦公室，審查教師資格，並將普通話納入升讀大學分數參考等。
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