縱橫娛圈60載 人生最緊要好玩 影星曾江 隔離酒店猝逝

■曾江十八日在抖音上載短片，正與一名男子說話，十分精神。

■曾江遺體由仵工舁走。

■王馨平對舅父曾江離世，感突然和傷心。

投身影視圈逾六十年的曾江（原名曾貫一），本周一由新加坡返港，入住尖沙咀一隔離酒店，前天其快速檢測結果呈陰性，昨天被發現倒斃房中，享年八十七歲，警方暫列作屍體案發現處理。曾江女兒、舞台劇演員曾慕雪稱，父親隔離期間有跟她通電話，對父親來說，人生最緊要好玩，做鍾意的事。曾江外甥女、前歌手王馨平身在台灣，處理影星亡父王羽的喪事，突然收到舅父去世消息，感到突然和傷心。曾江四月十八日在抖音上載一條短片，見他戴着太陽眼鏡及穿上白Tee，手指指跟另一名男子在說話，雖然見他身形瘦了少許，但十分精神。他在本周一從新加坡回港，入住尖沙咀九龍酒店，依例接受七天強制檢疫。他前日接受了快速抗原測試呈陰性，家人指曾江前晚一度心口痛，女婿曾送藥到酒店。衞生署人員昨早巡查時，發現曾江沒有應門，開門後發現他昏迷。另有消息稱，曾江女兒昨早無法聯絡父親，曾要求酒店職員上門查看，但無人應門，因曾江是接受隔離人士，酒店在聯絡衞生署後才能入房，當時曾已昏迷。心臟不適 曾要求家人送藥記者昨午趕至九龍酒店，一輛黑箱車到場運走曾江的遺體，多名警員到場調查。警方表示，酒店職員昨天中午十二時許報案，指一名男子倒臥房中，死因有待確定，暫列屍體發現案處理。曾江女兒曾慕雪說，父親之前在新加坡有些工作，加上早前疫情嚴峻少外出，趁此行輕鬆一下。他在隔離期間有跟她通電話，精神還可以，「可能年紀大，畢竟都八十幾歲……」對於父親突然離世，她說：「是好突然，對他來說，人生最緊要去玩，食好嘢，做鍾意的事，他最後一日都是做人生喜歡的事，這已是最緊要的。」王馨平說，她和舅父感情很好，不時相約見面，去年十一月底曾與曾江夫婦飯聚，她說：「上年年底見過，原本過往農曆新年都會去拜年，但因疫情和限聚令，所以今年冇見。過年之後我已飛去台北處理父親後事，所以一路冇見。」曾江於一九三四年在上海出生，是已故著名演員林翠的胞兄，亦是藝人王馨平和陳山河的舅父。他一九五五年拍攝首部電影《同林鳥》，其後負笈美國修讀建築，大學畢業後回港，因建築師工作沉悶而重回演藝圈。學歷高 經典角色多曾江近七十年的演藝生涯中，扮演多個經典角色，包括武俠劇《射鵰英雄傳》的「黃藥師」、《大時代》的「龍成邦」。他曾參演《血仍未冷》、《尖峰時刻2》等荷李活電影。二○一五年，曾江憑在《竊聽風雲3》的出色演出，奪得第三十四屆香港電影金像獎「最佳男配角」。曾江結過三次婚，最後一任妻子為台灣女星焦姣，兩人於一九九四年結婚至今。