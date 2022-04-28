當眾被謝賢掌摑 哄動全城

曾江近年較少在幕前演出，並以拍電影為主。近數年他令觀眾印象最深刻的一件事，非遭謝賢掌摑莫屬。二○一五年，曾江跟謝賢、胡楓及Joe Junior拍攝無線電視節目《四個小生去旅行》，四人出席記者會時，謝賢突然發難，指罵曾江扮病，要三人輪流服侍他坐輪椅，他為節目錄音時又被曾江指他阻收工。謝賢愈說愈激動，出手掌摑曾江，坐於兩人中間的胡楓勸交時，眼鏡被打歪，謝賢其後怒氣沖沖離開，事件引起全城哄動。



謝賢多年後接受訪問重提此事時，爆當年掌摑曾江只是做戲，是宣傳伎倆，他說本來是由胡楓出手，但他說話不流利，由他頂上。謝賢強調，自己只是被擺上枱，他其實與曾江十分老友，事後請曾江吃雪糕。不過，曾江表示事前沒夾好，他被掌摑十分驚訝。掌摑事件三年後，謝賢、曾江冰釋前嫌，約胡楓同枱食飯。