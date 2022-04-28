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csl.旗艦級獨家呈獻Samsung The Freestyle隨身映隨手播 全面擴大5G娛樂體驗

2022-04-28 列印
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越嚟越多人鍾意用5G網絡煲劇、打機同睇戲，貪佢夠順暢唔窒機之餘，仲可以隨時隨地享盡最優質娛樂！有無諗過將呢種享受全面擴大，無論身處何地都可以令娛樂體驗昇華？csl獨家發售*：全新Samsung The Freestyle，體積輕巧﹑便攜﹑仲有獨創的多角度支架支援180度投射角度同360度智能繞環喇叭，去到邊都可以全方位創造出你嘅私人天幕！
世界首見至潮設計 升級娛樂必備Item

The Freestyle外形設計時尚簡約，體積纖細，重量只有830克，加上獨創的多角度支架支援180度投射角度，可以投射出30吋-100吋超大投影畫面，輕巧便攜嘅設計適用於各室內空間到戶外環境；配合Now E英超西甲服務計劃^(免4個月月費，須簽訂指定承諾期)及csl x Netflix服務計劃^，配合csl 5G極高速網絡，無論睇波、煲劇定睇戲都有更大更Free嘅享受！加上機身更內置360度智能繞環喇叭，打造出身臨其境嘅多感官視聽享受！
市面一機難求？csl 5G客戶率先擁有！

如此吸引嘅配置同表現，當然惹來一眾潮人追捧！在一年一度消費電子展(CES)上The Freestyle首推即大獲好評，並成為重點推介產品。國外一眾潮流人士更趨之若鶩，出現開賣10日即告售罄嘅盛況，成為一時佳話！csl一直為客戶帶來最快最先嘅體驗，喺最潮娛樂Item當前，一定照顧咗大家先！只要係csl 5G客戶，就可搶先以優惠價購買全新Samsung The Freestyle！

The Freestyle由csl.獨家發售，心動不如行動，親臨「io.t by HKT」概念店和csl銅鑼灣旗艦店模擬場景展示區，體驗這部「破格潮物」的強大功能，把緊機會入手啦！

「io.t by HKT」概念店
柯士甸道西 1 號圓方二樓2001A號鋪
星期一至星期四11:00-21:30
星期五至日及公眾假期10:30-22:00

csl銅鑼灣旗艦店
怡和街22號1樓，2樓及地下1&2號舖
星期一至六10:30-22:00
星期日及公眾假期10:30-22:00

^受條款及細則約束，優惠詳情請瀏覽:https://www.hkcsl.com/tc/thefreestyle/
*csl為香港流動通訊網絡商獨家經銷Samsung The Freestyle 。
「資料由客戶提供」

csl 5G網絡配以百吋畫面，可以更投入地盡情觀看近日熱門英超賽事。
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csl優惠計劃包括Now E和Netflix計劃，躺著也能輕鬆煲劇。
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