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新世界「愛互送」 增五項食物捐助類別

2022-04-28 列印
■新世界發展創立的捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣佈進入第二階段。
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第五波疫情雖緩和，但近月糧油食品漲價。新世界發展創立的捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣佈進入第二階段，受惠機構倍增至六十間，並新增五項食物捐助類別，包括食米、食油、麵食、罐頭及餅乾，目標共籌募六百萬件物資。

新世界發展行政總裁鄭志剛指疫情緩和後，失業及物價上漲等後遺症陸續浮現，調整捐贈項目，尤其集中於食物援助，「基層多一分溫飽，就能少一份憂心。」
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