審計署：康文署運動場 未能反映場地主要功能

審計署檢視康文署轄下二十五個運動場，認為需改善計算運動場使用率方法，因緩步跑人士佔運動場總使用率的八成，未能反映場地舉辦田徑運動的主要功能，署方應加強考慮用作田徑運動。報告亦關注預訂手續過於繁複，認為應簡化程序，便利申請。報告提到二十五個運動場共設有九十九台飲水機，逾一半都是噴射式飲水機，較衛生的盛水式飲水機只得四部，建議康文署考慮加快更換；另發現香港仔運動場及九龍灣運動場都存放殘破剪草機，需要改善。