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美股中段升134點

2022-04-28 列印
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美國大型企業季度業績好壞參半，美股周二急挫之後，周三初段窄幅上落。杜指中段報三三三七四點，升一三四點；納指則報一二五六○點，升六十九點。滙控美國預託證券價格見四十七點六九港元，跌零點四一港元；騰訊則見三三二點九一港元，跌一點八九港元。
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