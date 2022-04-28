三度搶劫買奶粉尿布 窮父囚五年半

已婚運輸工人因疫情減少工作，前年三度持刀行劫工業大廈保安員及的士司機，共搶劫價值逾四千八百元的財物；他昨在高等法院承認三項搶劫罪，被判監禁五年半。



三十三歲被告卓文迪，三度持刀行劫。



辯方求情指被告獨自犯案，沒有令三名事主受傷，而他因社會動盪及新冠疫情，令其全職工作變成日薪兼職工作，工作量大減而經濟拮据，而打劫所獲的金錢，已全數用來為兩歲的女兒買奶粉及尿布。黎婉姫法官指，雖然事主沒有受傷，但他們必定被嚇壞，最終判被告入獄五年半。