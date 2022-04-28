三度搶劫買奶粉尿布 窮父囚五年半

三十三歲被告卓文迪，三度持刀行劫。
辯方求情指被告獨自犯案，沒有令三名事主受傷，而他因社會動盪及新冠疫情，令其全職工作變成日薪兼職工作，工作量大減而經濟拮据，而打劫所獲的金錢，已全數用來為兩歲的女兒買奶粉及尿布。黎婉姫法官指，雖然事主沒有受傷，但他們必定被嚇壞，最終判被告入獄五年半。
投身影視圈逾六十年的曾江（原名曾貫一），本周一由新加坡返港，入住尖沙咀一隔離酒店，前天其快速檢測結果呈陰性，昨天被發現倒斃房中，享年八十七歲，警方暫列作屍體案發現處理。曾江女兒、舞台劇演員曾慕雪稱，父...
2022-04-28
美軍導彈驅逐艦「桑普森號」通過台灣海峽，中方批評美國頻頻挑釁，蓄意破壞台海和平穩定。 桑普森號周二通過台灣海峽，美國海軍表示，行動符合國際法的例行活動，展現美國對自由開放印太地區的承諾，並表示美軍會在...
2022-04-28
俄羅斯總統普京指對和談持開放態度，未放棄透過談判結束戰爭，亦同意與聯合國協調，在馬里烏波爾設立人道走廊。德國改變立場向烏克蘭提供武器，並表示會在境內訓練烏克蘭士兵。聯合國秘書長古特雷斯周二抵達莫斯科與...
2022-04-28
市況回升，不但用家加快入市，市場亦見投資者蹤影。據《星島地產網》報道，中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣2座高層F室，面積498方呎，屬兩房間隔，有投資客鍾情單位屬高層罕有單位，斥資以1...
2022-04-28
中央財經委員會周二召開第十一次會議，會中強調全面加強基礎設施建設，受消息刺激，A股三大指數上揚，帶動港股向上，恒指微升11點，收報19946點，成交金額1251.46億元，當中基建、資源板塊備受市場追...
2022-04-28
英超球隊韋斯咸今晚歐霸四強首回合作東，恐難取得甜頭。事關對手法蘭克福有翼鋒菲臘高斯迪近況大勇，趁主隊鬧中堅荒可望先拔頭籌，冷敲四點二倍客勝。（Now643台周五凌晨3:00直播）法蘭克福翼鋒高斯迪在歐...
2022-04-28
一代粵語片紅星曾江昨日被發現倒斃於酒店房中，震驚娛圈，多位藝人均大表突然和惋惜。縱橫影視圈逾60載的曾江享年87歲，參演過無數作品，TVB劇集《射鵰英雄傳》中的「東邪」黃藥師，以及電影《英雄本色》中的...
2022-04-28
審計署定期發表的衡工量值報告，揭露不少部門管理不善，未有善用公共資源，造成浪費。昨天最新一份報告指，康文署轄下二十五個運動場地未有充份使用，署方卻公佈一個高的使用率，引起公眾錯覺。而申請舉辦田徑場地的...
2022-04-28
昨晚谷中賽事，韋達和希威森齊齊中三元，他們除了合作勝出「八心之威」和「量化歡騰」，練者另外勝出「奇妙年華」，騎者則勝出姚廄「全民佳知」，並且首次在港成為騎師王。至於為「奇妙年華」建功的蔡明紹，另贏羅廄...
2022-04-28