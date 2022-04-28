賀錦麗確診 目前在官邸隔離

美國副總統賀錦麗確診感染新冠病毒，白宮承認七十九歲的總統拜登都有感染的可能。美國疾控中心推算，全美國有五成八人口曾染疫。賀錦麗目前沒有症狀，將在官邸隔離。白宮發言人普薩基說，總統拜登於周一進行檢測。

全美1.9億人曾染疫



普薩基承認拜登有感染的可能，但若拜登受感染，將能夠繼續履行總統職責。美國疾控中心推算，全美國有五成八人口，即超過一億九千萬人曾經感染新冠病毒，而十一歲以下的人口高達七成半曾染疫。