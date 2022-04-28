部份京生涉校外違規培訓 增疫情傳播風險

內地前天新增逾一萬四千宗新冠本土感染，北京佔三十四宗，當地昨天截至下午再多四十六人染疫。北京今波疫情累計一百三十八人染病，學生及託幼兒童佔三成一。北京市疾控中心說校內人數多、聚集性高，部份學生涉及校外違規培訓，增大疫情傳播風險。上海新增逾一萬三千宗病例，較日前回落逾三千宗，再多四十八名患者離世。上海市衞健委指過去五天累計篩查逾五千一百萬人次，陽性比率逐步下降，認為防控工作正處於「較勁爬坡」的關鍵時刻。