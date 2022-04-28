期待新一屆政府改革醫療體系建宜居香港

新一屆特首選舉5月8日投票，前政務司司長李家超獲得786個有效的選委提名。筆者作為醫護界的選委會委員，本身也是執業醫生，對新一屆政府的醫療政策提出一些建言，期待能增撥資源應對人口老齡化，做好醫護人才培訓，釐清公私營醫療的角色，協調運用資源，令香港醫療服務做得更好。



第一、特區政府在社會福利、教育和衛生三個範疇的恒常開支，由四年前的2,082億元上升至目前的3,023億元，累計增幅達45%。其中醫療衛生總開支在1989/90至2019/20年度期間，以平均5.6% 的年率上升，增幅大於本地生產總值在同期間內的平均每年增長（3.4%），醫療衞生總開支佔本地生產總值的百分比，上升至2019/20年度的 6.8%。但隨著香港人口急劇老化，預測65歲以上長者會由去年佔總人口的19%，上升至2030年的27%。因此，政府必須持續增撥資源應對不斷飆升的醫療衛生需求。



第二、本港醫療衛生資源由公營、私營和大學科研機構三個部分組成，但需要持續優化公私營醫療資源的運用，協調好不同病人的分流。以今次新冠疫情為例，公營醫療固然承擔了絕大部分與疫情有關的工作，但如果讓私營醫療更好地分流專科病人和非緊急病人，發揮公私營醫療合力，是可以做得更好。香港醫療整體而言並不缺乏人手，很多私家醫生也樂意參與抗疫，但現在公私營醫療的屏障令很多工作難以參與，這是需要汲取的教訓。



第三、強化自願醫保，並重新探討強制醫保，在病人有自主選擇的情況下，促使公私營醫療資源更適當分配。目前香港醫療體系在公營和私營之間缺乏溝通，令病人難以在兩種醫療體系之間流動，這導致公營醫療耗費大量資源在一些長期病患的複診上，沒有達致資源有效運用。參考內地和海外經驗，只要完善強制醫保制度，就能讓私營醫療系統分擔一些工作，讓政府公營醫療資源用得更好。目前本港雖然已經有了自願醫保，但覆蓋範圍仍不夠廣，新一屆政府可以在新的社會環境下考慮保障範圍更廣闊的強制醫保，以類似強積金的制度，讓僱主和僱員都供款一小部分來保障大部分人的醫療需求。



第四、要加大醫護培訓力度應對人才流失問題。近年醫護流失嚴重，但醫護培訓能力沒有明顯提升。政府要著眼長遠，增加大學醫護及各專職醫療的學額。醫管局要認真改革解決機構架構、靈活度及效率的問題，改善內部管理文化，從而優化管理、改善工作環境及氛圍，留住人才。



香港是750萬港人安居樂業之所，只要這個地方宜居、宜業，大家自然會想為這個地方貢獻力量。我深切期待新一屆特首下大力氣解決居住、醫療和教育等核心議題，改善香港的整體環境，帶領港人同心協力建設一個更美好的家。

