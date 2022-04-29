涉違規煮食奉客 任由除罩活動 養魚排犯聚無王管

■養魚排二十四小時開放。

■養魚排劃出多個間格，有如酒樓貴賓房，最多有八人同枱聚餐，涉違限聚令。

本報發現，有海上養魚排兼營釣魚消閒活動，自恃「在海中央」，山高皇帝遠，當局難以巡查，涉嫌無牌煮食奉客，又懶理防疫條例，任由訪客不戴口罩，多於四人同枱吃喝。通關無期，市民只好本地遊，到訪養魚排，成為流行玩意。大埔三門仔海上有多個養魚排，兼營釣魚活動。上周日記者在三門仔聯益碼頭登上接駁艇，不用三分鐘航程便抵達其中一個二十四小時開放的養魚排，記者發現入口沒張貼安心出行二維碼，訪客繳付一百五十元就可入場逗留十二小時。客人：難得出海大解放養魚排呈正方形，現場所見，四邊臨海位置站滿客人垂釣，有的一家大細，有的三五知己。或因位處海上，客人覺得不會有執法人員巡查，懶理場內防疫告示，多數客人都不戴口罩，亦無視一點五米的社交距離。一名釣魚客對記者說：「平時成日戴口罩，難得出海，當然大解放盡情輕鬆吓。」養魚排又提供即食麵和海鮮兩款膳食，收費比一般茶餐廳貴，即食麵由三十五至五十五元。魚蝦蟹等海鮮每款由一百五十至二百多元。此外，養魚排提供爐具燒烤，開爐費一百五十元，但訪客須自備食材。由於有餐飲服務，除了釣魚客，還有不少市民專登坐船來聚餐。為方便客人聚會，養魚排其中兩邊位置間出十多個獨立間格，每格放長枱和椅子，恍如酒樓貴賓房，多個間格都有客人使用，全部超過四人，有些更多達八人同枱聚餐，涉違反四人限聚令，但場內職員不理會。「去其他食肆一定要分枱坐，所以就來這裏聚餐，這裏是海中央，應該不會有人巡查啦。」一名女客人說。食物及衞生局回覆稱，若養魚排開放予公眾人士入內，符合公眾地方定義，須遵從四人限聚令及口罩令。間格如貴賓房 八人同聚食環署回覆本報查詢稱，任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品（涼茶除外），供人在處所內進食或飲用的食物業，均須領有該署簽發的食肆牌照。署方回覆本報記者查詢的三門仔海上養魚排，並未持有署方簽發的食物業牌照。該署表示，接獲查詢後派員巡查有關魚排，並無發現有人無牌經營食物業，會繼續留意上址情況及採取適當跟進行動。根據法例，任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，另加每天罰款九百元。