內地護理員 倒斃尖沙咀酒店房

一名女子昨午被發現昏迷在尖沙咀一間酒店房間，救護員到場證實她已經死亡。消息指，五十歲的死者來自廣西，是社署聘請來港任內地護理員，她生前已接種了三劑新冠疫苗。一名女子昨午一時許被發現在尖沙咀龍堡國際賓館（圖）昏迷，救護員到場證實她已經死亡。遺體已送往九龍公眾殮房，死因有待驗屍確定。警方暫列作屍體發現案處理。



消息指，五十歲的女死者來自廣西，是社署聘請來港照顧舍院院友的內地護理員。她由上月七日起入住該酒店，並於觀塘彩榮路體育館的暫託中心，負責照顧病患長者。據悉，事主已接種三劑新冠疫苗，每天上班前都要進行快速檢測，昨天快測為陰性。