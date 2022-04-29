DSE通識試題貼地 涉東奧暖化遙距工作

中學文憑試（DSE）昨舉行最後一科核心科通識科考試，卷一必答題圍繞去年東京奧運的全球化特徵、疫下遙距工作等。有通識科教師認為，今年題目深淺度適中，議題較貼近生活。



今年的通識科同去年一樣，取消獨立專題探究，均無政治議題。只有卷一和卷二，其中卷一涉及個人成長、全球化等，要求考生參考資料，回答港人參與義工服務、疫下遙距工作等。第二題問及東京奧運的全球化特徵、正面價值等。至於卷二，則分別關於網上祭祀、植物肉和香港故宮博物院如何提升港人生活質素。北角協同中學通識科主任黃中偉認為，題目深淺度適中，但評論題要求則較高，考生要運用資料建構論點。