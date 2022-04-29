前深水埗配水庫導賞團 下月3日起可預約

水務署宣佈，由五月十六日起恢復舉辦前深水埗配水庫導賞團。市民可於五月三日上午九時開始透過「前深水埗配水庫」導賞團專頁預約參加。署方每日舉辦三團導賞團，每團參加者名額為二十四人。



該署發言人指導賞團每次為時約九十分鐘，開始時間分別為上午十時、下午三時及三時半，其中周一至周五最後一節預留供團體預約。內容包括參觀配水庫的內外設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等。水務署提醒，除獲豁免人士外，參觀人士進入前深水埗配水庫前必須使用「安心出行」，並須符合「疫苗通行證」和其他防感染的相關要求。