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美股中段升160點

2022-04-29 列印
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美國今年首季國內生產總值（GDP）數據較預期遜色，但市場反而認為減輕加息壓力，美股早段向好。杜指中段報三三四六二點，升一百六十點；納指則報一二六一三點，升一百二十四點。滙控美國預託證券價格見四十八點零三港元，跌零點八二港元；騰訊則見三百三十二點八三港元，跌六點九七港元。
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