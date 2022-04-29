內地增1.1萬宗本土感染白雲機場取消1000航班



內地新冠疫情回落，新增一萬一千宗本土感染。廣州昨天新增四宗本土感染，全部在白雲機場發現。因應機場有員工的例行核酸檢測結果異常，當局即時取消約一千班內陸客運航班，大批旅客受阻。白雲機場所在的白雲區和花都區連同越秀區昨天展開全員核酸檢測。



廣州四名患者均在白雲機場例行檢查發現，涉三名機場工作人員及一名感染者的家屬，另有十一宗初步陽性。白雲機場昨天公佈，前晚在員工例行核酸檢測中發現異常，該機場從即日起調整部份國內客運航班計劃，全日約一千班航班取消，佔總數約九成。機場當局昨天凌晨組織全員核酸，周邊多個村社亦實施封控管理。廣州地鐵三號線「機場南站」暫停服務。

上海減退 北京升溫

此外，北京疫情升溫，新增五十六宗本土病例，朝陽區增加多個臨時管控區域，並展開大規模核酸檢測。市疾控中心指北京今輪疫情累計報告一百九十四宗本土感染個案，初步分析約近一半感染者與聚餐相關。北京市所有管控區和防範區內餐廳暫停堂食，全市中小學、幼兒園和中等職業學校提前今天起開展五一假期。上海則新增約一萬宗本土病例，較日前回落近三千宗，再多四十七名患者離世。



另外，台灣新增逾一萬一千宗新冠本土病例，首次破萬宗創單日新高。台灣昨天起實行快速檢測套裝實名制，至中午已售出超過二十三萬盒，網上健保系統亦出現大塞車。