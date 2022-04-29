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議員促改善政府部門架牀疊屋問題

2022-04-29 列印
■立法會日前二讀辯論財政預算案。
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立法會日前恢復實體大會會議，昨日繼續召開大會，二讀辯論《二〇二二年撥款條例草案》（財政預算案）。選委界立法會議員馬逢國關注，土地房屋發展時間過長問題，指預算案中未見有相關檢討，認為背後現政府部門架牀疊屋問題，期望下屆政府敢於正視。

議員繼續就財政預算案發言。馬逢國表示，預算案中未見為新設的文體旅遊局調撥新資源，對此感遺憾。

而醫療衞生界的林哲玄關注，預算案未有提及基層醫療網絡、線上醫療等醫療政策改革，又指對未有加煙稅感到失望。
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