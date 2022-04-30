屍體雙腳露出被揭發 青年涉殺女友 街頭拖屍被捕

■有村屋閉路電視拍下疑兇棄屍過程。

■警方封鎖現場調查。

■女死者與疑兇，在荃灣屠房工作時結識。

元朗洪水橋發生恐怖命案，有途人昨日晨跑時，發現一名青年以板車拖着運紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，豈料在大街上拖行期間，露出雙腳，街坊慌忙拍下過程並報警求助。警方到場調查後，證實被拖行的為一具女屍，並涉嫌謀殺拘捕二十五歲姓吳男子。據悉，女死者與青年為情侶。涉案的二十五歲姓吳男子，昨日清晨約六時在洪水橋田廈路七十號一油站對開行人路，以板車拖着一件由被鋪包裹的懷疑人形物體，途人目擊拖屍經過，急忙報警求助，警方接報趕至現場兜截，在油站附近截獲涉案男子，並證實被拖行的為一具女屍，女死者身上有穿衣服，身上有血漬，除被紙皮包裹外，頭部有傷痕，被疑似膠袋及保鮮紙包裹。警員拘捕該男子，案件列作「謀殺」，交由新界北總區重案組跟進，案件仍在調查。據悉，吳男被捕時並無反抗，其後被押上警車盤問，表現亦合作。死者頭部有傷痕據了解，二十一歲姓葉的女死者，與吳男為情侶，在荃灣屠房工作時結識，沒有家庭暴力紀錄。據悉，疑犯現居住田廈路富安花苑，初步調查後相信第一現場在富安花苑附近，疑犯以板車沿田廈路運屍，途經垃圾站及中電變壓站，一度棄下證物，最後在田廈路油站對開被街坊揭發，全程約四百五十米。不同天眼均拍攝到拖屍經過，男子疑力有不逮，「行幾步便唞一唞」。晨跑期間目睹並揭發拖屍經過的應女士表示，看到吳男拖行東西行了約一百米，坦言起初不以為意，豈料男子拖行期間，估計因屍體包裹不好，加上屍身較軟，見到屍體的一雙腳「跌咗出嚟」，並見到遺體腹部「白白哋色，並且凸起」，始知被拖行的是一具屍體，故急忙用手機遠遠拍攝，並通知丈夫報警。據應女士拍攝到的相片，吳男以板車運送屍體，遺體如同包糉般，被多種東西重重包裹，疑犯搬運時緩慢又狼狽，期間疑見到應女士留意到自己，一度停下手，斜視着應女士，應女士指曾與吳男四目交投，形容「好驚」，不敢招惹對方。