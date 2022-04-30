街坊指疑兇純品 曾透露被前女友恰

男疑犯早年曾經租住福亨村一個村屋內的單位，警方昨到其福亨村舊居調查。據該名姓凌的前包租公表示，吳男約一年多前租住其村屋，又指吳男「好信任他」，因早前他曾介紹工作給吳男，雖然吳男已經搬出，但仍不時回來舊居找他閒談，視他如朋友，形容吳男為人純品，「乖仔」、「易被人恰」，又透露吳曾埋怨被女友欺負，其女友多次趁吳不在家，帶陌生男子回家，凌亦曾向吳暗示其女友不忠，但吳仍為女友護航，相信二人只是聊天。



凌先生續指，據他了解，吳男一年前與前度女友分手後，在荃灣屠房工作，負責運送貨物，期間認識新女友，由同事發展至情侶，吳男亦曾與舊街坊開心分享新戀情，但凌先生指只見過相片，據他了解，該名新女友體形肥胖，體重約二百磅。凌形容疑犯不似冷血殘暴之人，但坦言「佢今次好大鑊」。