提升管治力 倡增應急動員

李家超在政綱中提出，要提升政府管治能力，指現時傾向接受現屆政府提出的架構重組方案，日後會增設新的「應急動員機制」，動員不同部門的公務員應對危機；同時亦會在全港十八區成立「地區服務及關愛隊伍」，以便日後更易動員社區力量應對突發災難。



他強調行政立法關係要良性互動，多溝通協作，日後會在立法會多解釋施政理念。他又指，架構重組方案仍要商討部份環節，例如特首辦的崗位等，日後會公佈細節。李強調「以結果為目標」，並不違背公平公正的程序，指現時有不少程序過時及重複，因此與時並重，及時檢討。

倡18區設關愛隊伍



李家超又指，會要求領導官員在問題出現初期，主動介入指導及指揮，為指定工作制訂目標。同時，他提出增設新的「應急動員機制」，動員不同部門指定數目的公務員，應對危機。亦會在全港十八區成立「地區服務及關愛隊伍」，成立系統性義工網絡。