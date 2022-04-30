提升管治力 倡增應急動員

他強調行政立法關係要良性互動，多溝通協作，日後會在立法會多解釋施政理念。他又指，架構重組方案仍要商討部份環節，例如特首辦的崗位等，日後會公佈細節。李強調「以結果為目標」，並不違背公平公正的程序，指現時有不少程序過時及重複，因此與時並重，及時檢討。
倡18區設關愛隊伍
李家超又指，會要求領導官員在問題出現初期，主動介入指導及指揮，為指定工作制訂目標。同時，他提出增設新的「應急動員機制」，動員不同部門指定數目的公務員，應對危機。亦會在全港十八區成立「地區服務及關愛隊伍」，成立系統性義工網絡。
元朗洪水橋發生恐怖命案，有途人昨日晨跑時，發現一名青年以板車拖着運紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，豈料在大街上拖行期間，露出雙腳，街坊慌忙拍下過程並報警求助。警方到場調查後，證實被拖行的為一具女...
2022-04-30
國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《國家十四五期間人才發展規劃》。會議提出，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。要切實保障和改善民生會議指出，新冠肺炎疫情和...
2022-04-30
聯合國秘書長古特雷斯到訪回復平靜的基輔，不料遇上俄軍導彈攻擊，多幢建築物起火，烏克蘭總統澤連斯基批評俄方羞辱聯合國。美國總統拜登要求國會追加三百三十億美元援烏，稱世界會追究俄羅斯的侵略行徑。古特雷斯結...
2022-04-30
疫情緩和，樓市再度起動，各發展商把握旺勢推新盤應市。恒基旗下旺角的利奧坊‧壹隅連環加推，明日（5月1日）開售共138伙，折實價全數低於1000萬，8成低於700萬。恒基營業（二）部總經理韓家輝表示，利...
2022-04-30
外電報道，中央正與美國監管機構討論，容許對在美上市的中企進行審計底稿現場檢查，加上中共中央政治局「放風」提及，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。兩大利好消息刺激港股重上21000點，恒指曾飆90...
2022-04-30
ESPN日前公布今季最佳U21新星榜，皇家馬德里左翼雲尼斯奧斯祖利亞只排第五。然而，今晚西甲主場迎戰二連敗的愛斯賓奴，這名二十一歲巴西兵乘上場歐聯四強首回合勇態，矢言率領銀河艦隊大勝提早四輪封王，成為...
2022-04-30
上海於3月尾開始封城，溫碧霞見勢色唔對，隔離出關後馬上轉往三亞度假，成功喺封城前甩身；往上海做美容代言及直播嘅羅霖就慘被圍困封控小區，20多日足不出戶，當時解封無期，極度擔心冇得食！一家3口已移居當地...
2022-04-30
孔昭是我在新聞界的第一個上司，也是打電話通知我入行的人。那時候公司規模很小，她既是編輯，也管採訪，所以也是我記者生涯中唯一一個採訪部主任——十個月後公司開辦了一本新雜誌，我也做了採主——那時候，採訪任...
2022-04-30
昨晚谷中賽事，韋達和希威森齊齊中三元，他們除了合作勝出「八心之威」和「量化歡騰」，練者另外勝出「奇妙年華」，騎者則勝出姚廄「全民佳知」，並且首次在港成為騎師王。至於為「奇妙年華」建功的蔡明紹，另贏羅廄...
2022-04-28