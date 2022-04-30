「無創科無未來」 承諾帶動香港經濟轉型

李家超提出要鞏固香港金融中心地位，更強調「無創科、無未來，全世界都以創科為目標，不進則退，香港呢方面唔會等，亦都唔等得。」為鞏固及提升本港競爭力，李家超指，會鞏固香港國際金融中心的地位，並將香港發展為創科中心，帶動經濟轉型。香港有獨特的優勢，一方面面向國際，同時背靠中國這個世界經濟活動的最大引擎，強調要將香港得天獨厚的優勢發揮好，強調內地沒一個城市有這方面的優勢。



他又指，會將香港塑造為文化之都，同時屬於國際及大灣區，強調香港是中外文化交流中心，會將世界的藝術等文化活動帶來香港，亦會令香港變成大灣區內舉辦文化藝術表演及展覽等的首選地方。



此外，政綱提及香港未來面對外部環境變化，要緊貼世界經濟發展潮流，持續提升國際城市的形象，發掘更多國家脈絡資源，全力鞏固提升競爭力。