機組人員回港放寬檢測 酒店檢疫三天陰性即可

政府指考慮到駐港客機機組人員在逗留外站期間須遵守嚴謹的閉環式安排，由明天起，本地客機機組人員回港後，須於指定檢疫酒店隔離至取得抵港後第三天進行的核酸檢測陰性結果；至於駐港貨機機組人員，除了在逗留外站期間須遵守閉環式安排，執勤期間亦不會接觸旅客，故回港後毋須自我隔離。



同時，所有由本地航空公司營運的往來本港的航班，均須由已完成接種三劑疫苗的機組人員負責營運。政府強調重視香港的國際航空樞紐地位，適時檢視及調整機組人員檢測及檢疫安排。



政府亦公佈，明日取消對海外國家或屬地就新冠病毒發出的外遊警示，指與香港有密切往來的海外國家疫情水平已大致呈下降趨勢。衞生防護中心則呼籲市民非必要不要外遊。