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上海增1.5萬本土個案 明起推常態化檢測

2022-04-30 列印
■上海明起五百三十四個常態化核酸檢測點，將提供免費檢測。資料圖片
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內地前天新增逾一萬五千宗本土新冠病例，北京佔四十九宗；上海佔約一萬五千宗本土感染，再多五十二名患者離世。由明天至下月三十日，全上海市五百三十四個常態化核酸檢測點將提供免費檢測。

上海市公安局表示，疫情以來動員五萬二千人，查處近七百宗涉及疫情的案件，強調會打擊團購詐騙、哄抬物價、製假售假等違法行為。

國家衞健委表示，目前內地疫情呈波動下降趨勢，而兩年多的疫情防控實踐證明，「動態清零」做法，最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於國家整體經濟社會發展的影響。

此外，台灣新增近一萬二千宗新冠本土病例，再創單日新高，並多兩名患者死亡。
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