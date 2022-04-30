上海增1.5萬本土個案 明起推常態化檢測

孔昭是我在新聞界的第一個上司，也是打電話通知我入行的人。那時候公司規模很小，她既是編輯，也管採訪，所以也是我記者生涯中唯一一個採訪部主任——十個月後公司開辦了一本新雜誌，我也做了採主——那時候，採訪任...

2022-04-30