  • 2022年4月30日 星期六
  • 27º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 拖屍案洪水橋李家超曾江疫苗通行證

日報新聞 > 港聞

查逸超任中大校董會主席

2022-04-30 列印
■查逸超一直致力公共服務，在高等教育界亦擁有豐富經驗。
Previous Next

政府公佈特首已以其香港中文大學監督的身份，接受中文大學校董會提名，委任查逸超為中大校董會主席，任期明日起生效，為期三年，接替現任主席梁乃鵬。查逸超指很榮幸在中大的歷史性重要時刻獲委任為校董會主席，熱切期待與大學所有成員一起慶祝中大六十周年，實現大學五年策略計劃中的目標。教育局深信，在查逸超帶領下，中大必定能再創佳績。查逸超一直致力公共服務，在高等教育界亦擁有豐富經驗，包括曾出任香港科技大學校董會副主席和香港理工大學校董會成員，現時是中大校董。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd