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台暫緩放寬港專才工作移居

2022-04-30 列印
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為了解決現行專業人才赴台工作，台灣原定將於明日發佈生效，開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年在台灣居住一百八十三天以上，且最後一年每月收入具基本工資兩倍即可申請定居。不過，政策引發台灣社會民眾爭議，有民進黨立委憂心，香港被大陸高度統治，若大陸透過港人滲透，進入台灣，透過政治工作形成裏應外合，政策放寬恐淪為大陸滲透台灣的管道。

陸委會副主委邱垂正證實暫緩，期盼顧及台灣的國家安全問題、社會產業需求和社會資源排擠等，並吸引台灣所需要的專業人才，另也能兼顧人道援助的政策目標，如今政策放寬社會有疑慮，將會與立法院來進一步做說明，爭取支持，整合共識後再來推動。
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