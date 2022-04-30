﻿裝修材料滯內地礙工期﻿ ﻿業界趕工掀「搶人大戰」﻿

■為盡快交貨，建築界近期掀起「搶人大戰」，高薪搶聘熟手師傅趕工。

內地香港陸路運輸幾近停滯，持續影響本港各行各業，《星島日報》報道，有裝修業人士指大量由內地供港的物料未能如期抵港，其中油漆等候期長達二十日，亦有木製家具等候一個月仍未到港，運輸成本大幅上升近倍，更令裝修工程普遍延期兩個月才完工。為了盡快交貨，業界掀起「搶人大戰」，以高薪搶聘熟手師傅趕工，但日漸攀升的成本，讓各判頭大傷腦筋。本身是裝修判頭的香港坭水建築業職工會權益主任葉曉東指，本地的裝修物料大多來自內地，近日兩地陸路物流，因內地禁止本港貨車司機北上作業，大排長龍，改由船運到貨，須經歷清關等程序，導致運輸成本上升。他舉例，以往三房單位的家具運費約三千至五千元，但現時已上升至近一萬元，而運輸期由原本隔日到貨，延長至現時七至十日才到貨。其他主要裝修物料如地磚、英泥沙和沙磚等亦因運費上升而加價，當中以往賣一元六角至兩元一塊的沙磚，現時每塊售價由三元起跳，大幅增加裝修成本。香港油漆業商會會長陳基裘亦指，行內採用的乳膠漆及外牆漆，絕大部份由內地供港，過去由訂貨至到貨只需一星期，但現時最少要等二十日，即使轉用日本及馬來西亞的油漆，送貨期亦因疫下船運繁忙而增加，由過去十五日延長一倍至三十日。轉用船運成本大增陳基裘續稱，住宅裝修工程包括安裝窗戶、批石屎、拉電線及油漆等，各工序環環相扣，當其中一項有延誤，便連帶拖延其他工序。有前線工友反映，不少工程因鋁窗、雲石窗台及玻璃窗等物料缺貨或未安裝，導致油漆工程延誤，由十多日至兩個月不等，情況嚴重。另一名裝修公司東主亦指，新落成的粉嶺皇后山邨曾有單位，原本三月底已基本完成拉電線及油漆等基本工程，但因戶主從內地訂製的木器及木傢俬遲遲未運抵香港，到現時仍未交吉。有裝修工程公司東主指，來自惠州、常用作窗台物料的雲石，現時由內地運港需時一個月才收到貨，加上其他木器和木傢俬等內地製造的材料供貨不穩，令近月裝修工程普遍延期完工。至於工程不可缺少的英泥亦因缺貨加價，每噸由疫情前五百元增至現時七百元。面對翻倍的裝修物料，葉曉東稱裝修公司只能「硬食」，甚至「貼錢」自付差價。他解釋，疫情令不少市民的裝修預算縮減，一般較過往少一半，以往裝修行業的整體利潤可達兩成多至三成，現時最多只賺一成多，偶爾更會虧損。香港裝修從業員工會理事長周連建也說，近期訂貨平均亦要約二十天才可抵港，連帶運費上升三成。面對成本上升，他選擇加價，將成本轉移客人身上。工程延誤的另一原因，是需要等師傅的檔期。葉曉東提到判頭均希望找熟手師傅開工，但如今運輸嚴重滯後，不同工程的裝修物料或在同一天抵港，變相令各工程在同一時期「搶人」，「打遲一個電話，便要等那位師傅完成手上的工程，至少一至兩周後才可開工。」周連建坦言，近期業界出現「加價搶師傅」潮，「以往可能一千六百元起價，現在要出價至近二千元才可找到師傅。」他透露正與其他工會統籌聯會，爭取日後為業界各方面的報價訂立統一標準，「否則市民要繼續捱貴價。」運輸業界倡設綠色通道對中港陸路運輸嚴重滯後，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，本港原有八千名跨境貨車司機，但內地防疫措施近日「加辣」，如上月十四日起，內地只准跨境貨車司機在指定口岸的接駁場與內地接駁司機交接車輛，有不少司機反映排隊進入接駁場輪候時間太長，最誇張是有司機等候達二十小時，不少司機嫌麻煩索性停工。葉曉東期望政府能與內地商討對策，建議開設專為中港貨車司機而設的「綠色通道」，要求司機只可入住指定酒店，以及在指定範圍上落貨，令兩地運輸早日恢復流暢。