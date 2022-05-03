訛稱代訂深圳隔離房 假中介呃千元服務費

■黃小姐向假中介付款一千元。

■假中介廣告聲稱不成功會全額退款。

內地嚴防新冠病毒輸入，香港人有緊急事務須北上，出發前必須成功預訂深圳的隔離酒店，才可經深圳往其他目的地。但深圳檢疫房間數目由今年初起大幅減少，一房難求，有騙徒渾水摸魚，訛稱是中介人，可替心急北上的港人代訂房間，收取千多元服務費後便去如黃鶴。任職美容業的黃小姐，外婆居於廣州，上月初患病入院，黃小姐急於北上探望。根據內地防疫政策，港人要返內地，入境時除了必須持有粵港兩地認可檢測機構在二十四小時內發出的核酸檢測陰性證明外，還須先成功預訂深圳的檢疫酒店，入住隔離十四天後，再家居隔離七天。黃小姐即登入官方「健康驛站房間線上預約系統」，希望盡快訂到酒店房，怎料事與願違，「連續數天早上十時登入，不到五分鐘，房間即被搶空。」原來這個網上預約系統，去年每日約二千間房可供預訂，但到今年一月起，每日只有約八百間房，僧多粥少，預訂十分困難。港人北上 須先預訂隔離酒店其後，黃小姐見網上有不少「代客搶房中介」，聲稱代客預訂深圳檢疫酒店房，服務費由一千二百至一千五百元不等，視乎日子而定。黃急於起行，於是聯絡上一名叫Jackson的搶房中介，對方稱有一套電腦程式，能輕易搶到房間。Jackson說，當時臨近復活節假期，要收取一千五百元服務費，承諾一周找不到房便退款。「住酒店負擔已經很重，最後跟他講價至一千元。」黃小姐說，並過數給對方。數天後，她查問訂房情況，Jackson說因電腦程式出問題，暫時以人手搶房，「他說團隊有二十多人，很容易搶到，多給他兩天時間，叫我不用擔心。」再過數天，她再追問，對方推說因復活節假期北上人多，未能訂到房間。黃覺可疑，上網查看發現有其他人中招，被騙服務費，於是要求Jackson退款，「他起初說過兩天退款，之後再找他，他不再回覆。」黃痛斥這些中介向心急如焚的人下手，十分無良，「不但損失金錢，還浪費了很多時間。」