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星洲10月大男嬰 患不明急性肝炎

2022-05-03 列印
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疑源自歐美的幼兒不明肝炎，有傳至東南亞的趨勢。繼日本發現類似個案，新加坡一名十個月大的男嬰患上不明急性肝炎，成為第二個有人中招的東南亞國家。

新加坡衞生部上周六通報，當地一名僅十個月大的男嬰罹患不明急性肝炎，被送入院醫治，目前情況良好。他去年十二月確診感染新冠病毒，目前尚無證據證明男嬰罹患的急性肝炎與新冠病毒有關。當局正作進一步的調查，以確認此病例是否與歐美的不明兒童急性肝炎相似。衞生部提醒家長和監護人，一旦兒童出現肝炎症狀，應盡早求醫。

歐美等國近期約一百七十名兒童確診成因不明急性肝炎，逾四成對腺病毒測試呈陽性。英國衛生安全局早前指，一種名為F41的腺病毒似乎是最有可能的致病原因。
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