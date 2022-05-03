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九巴再現「刺客」 男乘客臀部受傷

2022-05-03 列印
■九巴七十三號線座位遭人插利針。資料圖片
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再發生巴士座位藏刺針事件，一名男乘客昨午三時許搭巴士期間，突然感到臀部刺痛，赫見座位上插有一支利針，故通知車長報警，警方接報到場調查，男乘客已送院檢查。據悉，涉事巴士為九巴七十三號線，來往粉嶺（華明）及大埔工業邨，涉事巴士其後返回粉嶺華明巴士總部檢查。

本港半年內至少有四宗巴士刺針案，翻查資料，一輛六○一號線巴士早前上層座椅被插上兩支縫紉針，打橫插在座位的邊緣位置，並刺穿洞口外露，幸事件中無乘客受傷。
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