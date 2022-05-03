五一假期飲食市道 餐飲業：較復活節遜色

五一勞動節假期，澳門受惠旅客可入境，上周六單日入境澳門旅客錄得四萬一千多人次，創今年最高單日旅客量，而截至昨午五時，澳門各口岸單日入境旅客達一點九萬人次。但香港仍堅持嚴謹防疫政策，有餐飲業人士指五一勞動節假期的飲食市道較復活節略為遜色。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，五一假期市民消費情緒沒那麼高漲，每日平均營業額只有兩億多元，若不開放外地或內地市場，單靠「本地市民消費，擔心經濟難以持續。



但商場則仍能有好消息，新地旗艦商場apm指五一假期商場人流數字保持高企，食肆、電器行業按月更見一成升幅，相信疫情沒有反彈令市民出外更安心。早前商場戲院租戶推睇戲優惠套票旋即售罄，戲院人流在長假期顯現，帶動同層食肆生意。