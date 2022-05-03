上海養老院誤塞長者入屍袋

內地新冠疫情持續，上海有一間養老院竟將一名仍有生命跡象的長者放進屍袋，並安排殯儀館把長者運走火化，幸被殯儀館職員發現。另外，北京十二區今起進行三輪核酸檢測。

普陀區四人遭免職



上海新增七千三百多宗本土病例，但當地一間養老院誤將一名仍有生命跡象的長者塞進屍袋，這名長者已轉送到醫院救治，情況趨向穩定。當區已派調查組進駐護老院，向相關人員追責，其中普陀區民政局副局長及福利院院長等四人被免職和立案，而普陀區民政局黨組書記、局長張建東被黨紀立案，五人要接受調查。

北京12區今起三輪檢測



至於新增五十宗本土感染的北京，朝陽、海淀等十二區今日起再開展三輪核酸檢測，故宮博物院今日起將關閉所有室內展廳，市委要求堅持非必要不出京，嚴格進行返京管理。