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日報新聞 > 港聞

美股中段升149點

2022-05-03 列印
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美股五月份首日開市，投資者關注聯儲局即將公佈的議息結果，美股早段窄幅上落。杜指中段報三三一二六點，升一四九點；納指則報一二四六三點，升一二九點。滙控美國預託證券價格見四十八點一四港元，跌零點四一港元；騰訊則見三百六十七點一二港元，跌十點二八港元。
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