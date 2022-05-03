內地嚴防新冠病毒輸入，香港人有緊急事務須北上，出發前必須成功預訂深圳的隔離酒店，才可經深圳往其他目的地。但深圳檢疫房間數目由今年初起大幅減少，一房難求，有騙徒渾水摸魚，訛稱是中介人，可替心急北上的港人...

2022-05-03