昨早錄16.4度 105年來最凍五月

「未食五月糭，寒衣未入櫳」，天文台於四月二十九日發出歷來最早酷熱警告後，昨早卻錄得市區最低氣溫十六點四度，創一百零五年來五月最低溫紀錄。天文台指因受東北季候風影響及高空擾動帶來的驟雨影響。



昨日清涼，市民外出都換上厚衣。天文台總部昨早錄得十六點四度，創一九一七年以來五月份最低溫紀錄。但預料本周後期日間炎熱，周四「立夏」及周五更升至三十度。天文台前助理台長梁榮武估計，因東北季候風帶來較強冷空氣，及拉尼娜現象令華南沿岸寒潮較正常稍強，今次冷空氣較過去百年強，情況罕見；但全球暖化會令極端清涼天氣愈來愈少。